Een pausreis voor de geschiedenisboeken: drie uitspraken van Franciscus die nog lang zullen nazinderen in Irak   

Deze uitspraak raakt aan de kern van de polarisering en haat die de wereld heden ten dage overspoelt. Ook in onze wereld. Het is een boodschap gericht aan fanatici en terroristen, aan diegenen die in de koppeling tussen religie, en dan vooral de islam, met het extremisme en terreur iets onafwendbaar zien. Dit is een boodschap die brandend actueel is, want de paus gaat hiermee naar de kern van wat ook onze wereld verziekt en de mensen tegen elkaar opzet, via het gedachtengoed van zowel terreurgroep IS als extreemrechts. Dit zijn woorden bestemd voor Irak, Syrië, het Westen, tot in cyberspace.