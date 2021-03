Gentse sekswerkers willen duidelijkheid over voortbestaan: "Gebruik corona om hypocrisie de wereld uit te helpen"

Utsopi, de belangenvereniging van sekswerkers, startte tijdens de eerste lockdown met een crowdfunding om de zwaarst getroffenen te ondersteunen. “We haalden ongeveer 35.000 euro op, goed om zo'n 300 personen te ondersteunen en 12.000 maaltijden te doneren. Het noodfonds is momenteel leeg”, zegt Daan Bauwens van Utsopi. “Veel sekswerkers raken dieper in de schulden. We vrezen dat sommigen nu illegaal het werk gaan hervatten. Dat is gevaarlijk: voor wie nu bestolen of aangerand wordt, is de drempel om klacht in te dienen te hoog. Want wat ze doen is op dit moment verboden.”