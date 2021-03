Hulpdiensten rukken massaal uit door brandende vuilnisbak in slaapkamer asielcentrum Lanaken

Een minderjarige persoon die aanwezig was in de kamer bij het uitbreken van de brand, werd voor controle naar het ziekenhuis afgevoerd. Een van de medewerkers van het Rode Kruis trof de jongeman op de grond aan in zijn kamer tussen de vlammen en de rook. De vrouw stelde vast dat de vuilnisbak in brand stond. De minderjarige was slechts lichtgewond en werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.