Feministes op Internationale Vrouwendag: moeder wilde kunnen studeren, dochter ijvert voor sociale gelijkheid 

"We hebben thuis met mama altijd over alles kunnen praten", vertelt Ianthe Ghaye. "En er waren ook altijd veel boeken. Als ik nu met mama praat, zegt ze vaak dat ze daar nog een boek over heeft. Ik lees dus nu de boeken die mama dertig jaar geleden las, toen ze zo oud was als ik nu. En dat is mooi, dat we dat delen. Dat geeft me een warm gevoel. Dat dat boek, dat mijn mama vroeger heeft vastgehad, nu met ons is meegereisd naar deze tijd. En dat zet mij aan om na te denken over hoe de vrouwenstrijd was voor haar en welke strijd ik nu, in mijn tijd, kan leveren."