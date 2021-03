Liveblog - Gemiddelde aantal ziekenhuisopnames vertraagt, risicopatiënten en niet-risicogroepen samen uitgenodigd

Voorts is een afwijking toegekend voor de kappers aan huis. Kappers mochten eerder al opnieuw klanten ontvangen in hun eigen zaak, onder strikte voorwaarden. Niet-medische pedicures en manicures blijven alleen toegelaten in een salon.

Privésauna's zullen worden toegestaan voor mensen die onder één dak leven. "Het gaat dus niet over een heropening van grote badhuizen maar wel over sauna's die je bijvoorbeeld vindt in een schoonheidssalon", legt de minister uit. Jacuzzi's, stoombaden en hamams blijven gesloten.

Fotografen zullen opnieuw klanten mogen ontvangen in hun studio, maar niet thuis, met een maximum van één klant per tien vierkante meter. Ten slotte mogen de activiteiten ook weer opgestart worden in de professionele kappersscholen. Docenten mogen er stagiaires begeleiden. Ook de opleidingen van vliegtuigpiloten mogen opnieuw hervatten.