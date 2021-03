Miljardair en Frans parlementslid Olivier Dassault omgekomen bij helikoptercrash in Deauville

Olivier Dassault was de oudste zoon en een van de erfgenamen van industriemagnaat Serge Dassault, die in 2018 overleed. Olivier Dassaults grootvader Marcel stichtte het luchtvaartbedrijf Dassault Aviation, dat begon met het maken van propellers tijdens de Eerste Wereldoorlog.



Het luchtvaartbedrijf groeide uit tot een industriële reus: de Dassault Groupe. Het bedrijf is vooral bekend van het gevechtsvliegtuig Rafale, dat ook even in de running was om de Belgische F-16 op te volgen.



Het fortuin van Olivier Dassault wordt geschat op meer dan 7 miljard dollar. Hij staat daarmee op de 361e plaats van de rijkste mensen ter wereld. Hij gaf zijn actieve rol in het familiebedrijf op toen hij in de politiek ging. Hij was parlementslid sinds 2002.