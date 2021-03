Paus Franciscus bezoekt voormalig IS-bolwerk Mosul in noorden van Irak, waar bijna alle christenen gevlucht zijn

"Voor heel wat christenen, die het al moeilijk hadden, was het wellicht niet meer de moeite om dat moeilijke leven daar weer op te bouwen. Bovendien is het wantrouwen bij veel christenen erg groot, want er zijn natuurlijk mensen die sympathiseerden met terreurgroep IS. En heel wat christenen vragen zich af: 'Wat als dit binnen vijf of tien jaar nog eens gebeurt? Irak is een land in puin en chaos.' Dan is de keuze snel gemaakt om naar familie of vrienden te trekken in Europa of Noord-Amerika," zegt Franssen.



