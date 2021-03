President van Paraguay herschikt regering na straatprotest

De bevolking protesteert tegen de corruptie en het gebrek aan medicijnen tijdens de coronapandemie. Ook de president ligt daarbij onder vuur. Vrijdag mondde het protest in de hoofdstad Asunción uit in rellen. Agenten vuurden rubberkogels af en zetten traangas in. Er is sprake van 21 gewonden.

In Paraguay staat het gezondheidssysteem op instorten. De regering gaf onlangs toe dat er een tekort is aan medicijnen voor de behandeling van COVID-patiënten en dat alle bedden op intensieve zorg bezet zijn. Minister van Volksgezondheid Julio Mazzoleni kondigde zijn ontslag aan.

Zaterdag liet de president in een toespraak aan de bevolking weten dat er bij een aantal ministeries, zoals dat van Onderwijs en Vrouwenzaken, een machtswissel komt. Namen zijn nog niet bekend. De president verzekerde ook dat de nieuwe minister van Volksgezondheid de opdracht zal krijgen om voldoende medicijnen voor de behandeling van COVID-patiënten te voorzien.