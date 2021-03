Britse Queen Elizabeth geeft jaarlijkse Commonwealth-speech, (schijnbaar) zonder verwijzingen naar Harry en Meghan

"Deze moeilijke tijden voor ons allemaal hebben ervoor gezorgd dat we allemaal meer waarderen, dat we steun kunnen putten uit het zoeken naar verbinding met andere mensen. Via die moderne communicatiemiddelen kunnen we contact blijven houden met vrienden, familie en collega's. Zeker online communicatie overschrijdt grenzen, wat ervoor zorgt dat onderlinge afstand tussen mensen deels verdwijnt", zo sprak de Queen. Een duidelijke boodschap van eenheid, die natuurlijk in schril contrast staat met het gebrek aan eenheid in de Britse koninklijke familie op dit moment.

In dit coronajaar kon een expliciet eerbetoon aan de zorgsector ook niet ontbreken in de boodschap van de Queen. Er werden ook beelden getoond van de vaccinatiecampagne in verschillende landen van het Gemenebest. Elizabeth benadrukte ook het belang van "onbaatzuchtige toewijding" en "plichtsbesef", die ze het voorbije jaar naar eigen zeggen "in alle hoeken van het Gemenebest heeft gezien".

Of de Britse Queen of iemand anders van de Britse royals openlijk zal reageren op het interview van Harry en Meghan is nog maar de vraag.