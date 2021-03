Reissector vraagt snel een concrete datum om uit de impasse te raken: "Kunnen niet wachten op 26 maart"

“Ik zit 30 jaar in de reissector en ik denk niet dat we ooit al zo gefrustreerd, moedeloos, maar vooral verslagen geweest zijn.” Dat zegt Christel Somers van touroperator Montana. Somers is ook een van de drijvende krachten achter de belangenorganisatie voor de reissector in coronatijden, SOS Travel. Ze reageerde in “De zevende dag” op het feit dat de reissector nog geen nieuw perspectief kreeg tijdens het voorbije Overlegcomité. “We hebben vrijdag het comité gevolgd maar niks gehoord. We worden niet eens vernoemd.”