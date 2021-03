Sekswerkers vragen perspectief en duidelijkheid: "Nu worden we doodgezwegen"

Aan het Noordstation in Brussel protesteren deze namiddag sekswerkers en organisaties die opkomen voor hun belangen. Ze vragen meer duidelijkheid, over hun statuut en over hun toekomst. Het is nog altijd niet duidelijk wanneer ze hun werk mogen hervatten, terwijl ze niet zomaar een beroep kunnen doen op steunmaatregelen. In "De Zevende Dag" getuigde een sekswerker anoniem over die onzekerheid, en de gevolgen daarvan.