Nieuwe reeks over partnergeweld op Canvas, slachtoffer getuigt: “Ik dacht dat er iets mis was met mij”

Chloë (47) is volop aan haar herstel bezig na in verschillende gewelddadige relaties te hebben gezeten. “Ik heb een vrij onveilige jeugd gehad,” legt ze uit. “Ik had twee ouders die misschien nog niet klaar waren om kinderen te hebben. Van kleins af aan was ik op zoek naar liefde en een plek in de wereld. Als je moet vechten voor liefde, dan uit zich dat later ook in je relaties. Je denkt dat geweld zelfs normaal is. Ik dacht dat er iets mis was met mij.”

Regisseur Hilde Van Mieghem, die de reeks heeft gemaakt, treedt Chloë bij. “Ik denk dat we voorbij de schuld en schaamte moeten kunnen spreken. Het is ontzettend nodig om niet te oordelen, maar om te luisteren.” Volgens Van Mieghem is partnergeweld een nog groter taboe dan kindermishandeling, wat centraal stond in het eerste seizoen van “Als je eens wist”. “Partnergeweld speelt zich af in de duisternis en wij kijken allemaal weg. We ondersteunen het allemaal. We maken het allemaal mogelijk.”

