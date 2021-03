Scheurende gitaren en glitteroutfits: Italië stuurt opvallende rockgroep naar Songfestival

De groepsnaam Måneskin betekent "maanlicht" in het Deens. De groep bestaat uit drie mannen en een vrouw. Met hun nummer "Zitti e buoni" staat de glamrockgroep uit Rome meteen in de finale van het Songfestival op 22 mei. Italië is als één van de "Big Five" een van de grote geldschieters van het Songfestival en is daarom rechtstreeks geplaatst voor de finale.

De winnaar van het Festival di Sanremo krijgt de kans om naar het Songfestival te gaan, maar is dat niet verplicht. Zender RAI vraagt wel vooraf aan alle deelnemers of ze bereid zouden zijn om bij winst Italië te vertegenwoordigen. Niet elke kandidaat ziet dat zitten, maar Måneskin heeft bevestigd dat ze zeker willen deelnemen aan het Songfestival in Rotterdam. Dat doen ze met "Zitti e buoni", een nummer met stevige gitaren, een licht schreeuwerig refrein en opvallende outfits mét glitter en diepe décolletés. Verrassingselement in het tweede deel van het nummer: een streepje viool.