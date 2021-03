Twee minderjarige meisjes naar de jeugdrechter voor geweld en diefstal in het stadspark in Herentals

De jonge daders verschijnen zondag voor de jeugdrechter in Antwerpen. Het slachtoffer liep verwondingen op en is danig onder de indruk van de feiten. De rechercheurs onderzoeken of de verdachten nog in aanmerking komen voor andere feiten. Daags voordien op bijna dezelfde plaats werd nog een ander minderjarig meisje aangevallen door enkele jongeren.

De politiezone startte afgelopen week een reeks van acties in de omgeving van het stadspark en het station. De laatste tijd kwamen er klachten van vechtpartijen, vandalisme en druggebruik.

De politie hoopt de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving te herstellen. Ook de Herentalse gemeenschapswachten houden een oogje in het zeil.