"Ik lees vanalles op internet": een bezoek aan Brussels woonzorgcentrum, waar meer twijfel is over vaccins

Receptiemedewerker Yousra Mokhtari denkt te weten waarom de verschillen zo groot zijn: "Ik lees goede artikels in het Nederlands, maar minder in het Frans en zeker artikels uit Frankrijk zijn echt catastrofaal." Een kleine bevraging brengt Zorgnet Icuro tot eenzelfde conclusie. "Zeker in Frankrijk zien we een sterke anti-vaxxbeweging en die waait over", volgens Cloet, "Daarnaast voelen ze zich vaak proefkonijn of is het familie in het buitenland die adviseert om geen vaccin te nemen."