Zeg niet langer Leopold II-tunnel: Brusselaars kiezen Annie Cordy-tunnel als nieuwe naam

Die vraag zou een Franstalige in ons land vreemd in de oren klinken. De Belgische zangeres Annie Cordy was dan ook veel minder bekend in Vlaanderen. Maar in het Frantalige landsgedeelte en in Frankrijk was ze decennialang niets minder dan wereldberoemd. Ze was vooral bekend vanwege haar immer vrolijke en guitige verschijning. Waar Annie Cordy verscheen, was het meestal làchen, en feest.