Zeker 15 doden en honderden gewonden door "ongeluk met dynamiet" in Equatoriaal-Guinea

Het ongeval gebeurde in de namiddag in militaire barakken in de stad Bata, aan de kust. "De ontploffingen veroorzaakten schade aan bijna alle gebouwen en huizen in Bata", zei president Teodoro Obiang Nguema in een mededeling.



Er zouden nog verschillende mensen vermist zijn, vooral onder ingestorte gebouwen. Het ministerie van Volksgezondheid roept mensen op bloed te geven en vraagt aan zorgpersoneel om te gaan werken in de ziekenhuizen waar slachtoffers worden behandeld. De minister van Buitenlandse Zaken heeft andere landen om hulp gevraagd.



Op de eerste beelden is te zien hoe de ontploffingen een totale ravage hebben aangericht in de stad: