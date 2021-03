15.000 handtekeningen voor actieplan rond seksueel geweld overhandigd aan premier De Croo

De vzw wil graag de vinger aan de pols houden. "Op een klein jaar tijd is er wel al wat veranderd", vult Ayke Gubbels van PUNT.vzw aan. "Justitieassistenten krijgen nu bijvoorbeeld een driedaagse opleiding rond seksueel geweld." Maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. "Als we kijken naar de opleiding van politie-agenten, zien we dat seksueel geweld niet aan bod komt", zegt Gubbels. "Er wordt ook niet gewerkt aan verhoortechnieken. Dat is toch wel belangrijk, omdat zij vaak als eersten slachtoffers van seksueel geweld opvangen." Daarnaast moet seksueel geweld ook aan bod komen in de lessen seksuele voorlichting op school, vindt de vzw nog.