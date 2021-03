30 jaar ombudsdienst stad Antwerpen: "Trots dat we dingen in gang zetten achter de schermen"

Elke inwoner van Antwerpen die een probleem ervaart met één van de stadsdiensten, kan terecht bij de ombudsdienst. "Het woord klachten proberen we te vermijden", legt Blomme uit, die intussen zelf ook al 15 jaar ombudsvrouw is van de stad. "Het gaat om mensen die een probleem of frustratie ervaren en soms met hun hoofd tegen de muur lopen. Dan zijn wij er om mee naar oplossingen te zoeken of de communicatie te herstellen. Een verontschuldiging krijgen van een dienst is soms ook goud waard. Je vertrekt wel vaak van iets negatiefs maar in veel gevallen kan je dat ombuigen tot iets positiefs.”