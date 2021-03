4 klassen dicht in basisschool Peer na besmetting leerling

"Het is vooral belangrijk dat er snel getest wordt, en het mobiele testingteam is daar nu ook mee bezig", zegt burgemeester Steven Mattheï van Peer (CD&V). "We moeten zo snel mogelijk alles in kaart brengen, en indien nodig nog verder afbakenen. Maar we hopen dat het blijft bij wat we nu vastgesteld hebben. De quarantaine voor al die leerlingen zal de volgende weken nog even voortduren."