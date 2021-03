50 jaar Ter Heide, een tweede thuis voor mensen met beperking: “Ik kan elk moment van de dag binnenwandelen"

In de nieuwe structuur krijgen gehandicapten hun eigen budget. Ze kunnen dus naar believen rondkijken naar een instelling die het beste bij hen past. En er is een zorggarantie.

Toch klinkt dat mooier dan het is, vindt Rita. “Want met de behoeften die onze gasten hebben, kan je niet zomaar terecht in een andere voorziening.” Ter Heide zelf moet zich langs de andere kant wel op die manier profileren. “Jezelf in de markt zetten, doe je met een koekjesfabriek, maar niet met mensen. Het is een evenwicht dat we goed moeten bewaken. Dansen op een slappe koord, en dat probeert de directie elke dag. Ter Heide is in de eerste plaats een thuis voor onze bewoners. Dat is al 50 jaar zo en dat willen we nog graag lang zo houden”, besluit Rita.