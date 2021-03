50 jaar geleden stond Alden Biesen in brand: "Een week lang moeten blussen"

De Bilzense oud-brandweerman herinnert het zich nog als de dag van gisteren. 50 jaar geleden werd hij opgeroepen om de zware brand in het kasteel van de landcommanderij Alden Biesen te gaan blussen. Bij aankomst stond het kasteel al in lichterlaaire. "Ik was een van de eerste die ter plaatse was, en tegelijkertijd ook de jongste brandweerman van Bilzen. Bij aankomst zag ik onmiddellijk dat de situatie hopeloos was", vertelt Moors. "We zagen direct dat het dak en een toren in brand stonden."

Het werd dus al snel duidelijk dat het kasteel verloren zou gaan, en er was sprake van instortingsgevaar. Toch drongen enkele brandweerlieden het kasteel nog binnen, in de hoop om enkele kunstwerken te redden, maar ze werden al snel teruggeroepen omdat dat te gevaarlijk was. "Ik ben ook even naar binnen gegaan, maar ik was eigenlijk te jong. Ik was dan ook een aspirant-brandweerman. De commandant riep me dus al snel terug. Uiteindelijk hebben we een volledige week staan blussen, vooraleer de brand helemaal geblust was. Korpsen uit Hasselt en Genk zijn ons om de beurt komen aflossen."

