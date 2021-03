6 gemeenten Noorderkempen volgen intrafamiliaal geweld beter op: "Kans groter dat het stopt"

Het afgelopen jaar is het aantal gevallen van geweld binnen het gezin sterk gestegen. Zes gemeenten in de Noorderkempen financieren nu een project van CAW Antwerpen om intrafamiliaal geweld samen aan te pakken. Er komt één vast aanspreekpunt voor gezinnen die te maken krijgen met huiselijk geweld. "Die persoon wordt dan het aanspreekpunt voor verschillende instanties die willen helpen, of die betrokken zijn", legt Ann Castrel van CAW Antwerpen uit. "Zo weten alle hulpverleners goed van elkaar wie met wat bezig is. Niet alleen de slachtoffers maar ook de plegers van geweld kunnen op die manier veel sneller opgevangen en opgevolgd worden. De kans dat het geweld stopt, is zo veel groter."