Absurde situatie dreigt in Blankenberge: wie strandzetel huurt in strandbar zal in dezelfde bar geen drankje mogen kopen

Heel wat strandbars in Blankenberge verhuren ook ligzetels. Maar dat dreigt nu tot absurde situaties te zullen leiden in combinatie met de coronamaatregelen. Volgens die maatregelen is het namelijk toegelaten om die zetels te verhuren, mensen mogen in de bars ook een drankje afhalen om het onderweg op te drinken. Maar de beide combineren mag niet. Mensen die een zetel huren zullen dus geen drankje mogen bestellen in dezelfde strandbar. De burgemeester van Blankenberge, Daphné Dumery, vindt het maar een vreemde situatie en vraagt verduidelijking aan het Overlegcomité.