Andere kustburgemeesters doen niet mee aan "opstand tegen Brussel" van Jean-Marie Dedecker

"Oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid, zoals mijn collega van Middelkerke doet, is klinkklare onzin", reageert burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA) van De Haan gepikeerd. Hij gaat er dus zeker niet in mee. "Dat kan ik trouwens ook niet. Wij hebben als burgemeester die bevoegdheid niet. Ik wil er nog even aan herinneren dat we nog altijd in een nationale noodsituatie zitten. Als ik een uitbater zijn terras laat openen, vroeger dan mag, dan kan ik niet garanderen dat hij geen controle zal krijgen van de federale controleurs. Dan riskeert hij een fikse boete en dat wil ik niet. Want de horeca heeft het nu al lastig genoeg!"

Wilfried Vandaele pleit voor overleg: "We zullen via onze politieke contacten toch nog proberen om de terrassen open te krijgen tegen de paasvakantie. We hebben nog 3 weken tot aan het volgende Overlegcomité op 26 maart." In die tijd heeft Wilfried Vandaele alleszins nog regelmatig contact met zijn partijtop. En er zal zeker ook nog met de andere kustburgemeesters gepraat worden binnenkort. "Ik denk dat weinig collega's zich in het avontuur dat collega Dedecker bepleit, zullen storten."

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) van Brugge is voorzitter van het kustburgemeestersoverleg. "Er is nog geen gezamenlijk standpunt ingenomen naar aanleiding van het pleidooi van collega Dedecker van afgelopen weekend", zegt hij. "Maar we zullen er binnenkort zeker opnieuw over samenzitten."