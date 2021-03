Bekende artiesten verrassen inwoners van Kortenaken aan hun voordeur

De gemeente Kortenaken in Vlaams-Brabant wordt eind maart even overstelpt met Vlaamse artiesten. Die zullen door de straten rijden en optreden voor de inwoners. "Het zijn kofferbakconcerten", vertelt Liesbeth Andries van de cultuurdienst van Kortenaken. "We rijden effectief met de artiesten naar de huizen. Die zullen dan in de voortuin of aan de voordeur van mensen een miniconcert geven. Ze zullen telkens twee liedjes zingen, begeleid door een akoestische gitaar."

Vorige week besliste de regering dat, als de coronacijfers het toelaten, er vanaf april opnieuw culturele buitenevenementen kunnen plaatsvinden. Maar daar wilde de cultuurdienst van Kortenaken niet op wachten. "Ik denk dat iedereen nood heeft aan wat muzikaal vertier", zegt Andries. "Daarom hebben we beslist om de muziek tot bij de mensen aan huis te brengen. Het is wel fijn dat mensen nu met tien personen in hun tuin mogen staan, dan kunnen er wat meer mensen genieten van een concertje."