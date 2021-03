Bever duikt op dicht bij Antwerpse binnenstad

Afgelopen weekend zijn er beelden opgedoken van een bever in de jachthaven op de Antwerpse Linkeroever "Het is de eerste keer dat we een bever op die locatie zien. Dat is nieuw", zegt Kristijn Swinnen van Natuurpunt in "Start je Dag". "We weten uit Brugge en Leuven dat bevers zich goed thuisvoelen rond een stad. Vroeger dachten we dat ze in de natuurgebieden bleven maar blijkbaar zoeken ze almaar vaker de aanwezigheid van mensen op." (Lees verder onder het filmpje)