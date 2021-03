Brandweer bevrijdt werknemer Quick uit keldergat in Borsbeek

Een werknemer van fastfoodketen Quick is om half 9 zondagavond om onduidelijke redenen in het keldergat gevallen van het filiaal waar hij werkte. De man was aan het werk in het restaurant in de De Robianostraat in Borsbeek. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is niet duidelijk. De brandweer moest de man komen bevrijden, hij is naar het ziekenhuis gebracht.