Brug van Humbeek Sas deze zomer opnieuw twee maanden dicht

De Vlaamse Waterweg laat de elektromechanische aandrijving van de brug van Humbeek Sas vernieuwen. Dat gebeurde vorige zomer ook al met de Brielenbrug in Tisselt. Het werk gebeurt door dezelfde aannemer. De werkzaamheden in Tisselt waren op tijd klaar. En, zegt de Vlaamse Waterweg, de nodige lessen zijn getrokken uit de technische problemen in de periode meteen na de ingebruikname van die brug.