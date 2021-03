De vroegere minister-president van Catalonië Carles Puigdemont heeft in "Terzake" gepleit voor een nieuw referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. Puigdemont leeft al meer dan drie jaar in ballingschap in ons land. In 2019 raakte Puigdemont verkozen als Europarlementslid. Morgen maakt het Europees Parlement bekend of de immuniteit van de politicus wordt opgeheven.