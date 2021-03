Meghan Markle suggereert racisme bij Britse koningshuis: "Er waren gesprekken met Harry (alleen) over kleur van Archie"

De druk, de perceptie ontlokten Meghan uiteindelijk donkere gedachten. "Niets is wat het lijkt, dat is mijn ervaring na 4 jaar koninklijke familie", omschrijft de hertogin. Meghan bleek ook weinig bewegingsruimte te hebben. Ze vertelt dat ze in vier maanden tijden slechts twee keer buiten kwam in haar privé. "Ik was overal in de media, maar nergens." Zowel Meghan als Harry klopten aan voor hulp, maar vonden die nergens. Meghan: "Ik wilde niet meer leven, het was een beangstigende constante gedachte."



Het was de druppel voor Harry. Oprah dwingt hem het samen te vatten: "Een gebrek aan steun en begrip (van de pers en het Instituut). (...) De mentaliteit binnen de familie is "dit is hoe het nu eenmaal is bestemd, we zijn er allemaal doorgegaan", het is hetgene waar ieder van ons in gevangen zit. Ik heb het risico geërfd."