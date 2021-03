Corona kerft diepe littekens bij mensen in armoede: "Het is mijn wens om naar de winkel te kunnen zonder te moeten rekenen"

De coronacrisis creëert ook een flinke schok in de horecasector. Dat ervaart ook Kellie Baillieu, die al zeventien jaar in de horeca werkt als chef-kok. Voor de coronacrisis werkte Kellie in een restaurant in Gent, maar toen zij halsoverkop de deuren moesten sluiten, viel Kellie in een financiële put. "Mijn tijdelijke werkloosheidsuitkering bedraagt 1.500 euro, maar ik betaal 1.000 euro huishuur per maand. Door bijkomende vaste kosten schiet er aan het einde van de maand niets over."