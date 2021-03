Maaltijdbezorger Deliveroo trekt naar de beurs

Deliveroo is er naar eigen zeggen in geslaagd om zijn marktaandeel te vergroten, waardoor het in veel landen marktleider is geworden. Volgens het bedrijf heeft de markt van maaltijdbezorgdiensten een groot groeipotentieel. In de 12 landen waarin Deliveroo actief is, verloopt op dit moment maar 3 procent van de verkoop van maaltijden online.