Dilbeekse mama naar buitenland met gezonde koekjes: "Al in 350 winkels in België"

In het assortiment van de Lilaloubiscuits zitten de smaken haver, chocolade en kokos. Ze zijn 100% natuurlijk en gemaakt van natuurlijke granen zoals haver, gerst en spelt. "Er zit ook een pak minder suiker in, die is vervangen door rietsuiker", vertelt Evelien. Voor de uiteindelijke samenstelling heeft de Dilbeekse samengezeten met specialisten. "Ik heb me omringd met voedingsdeskundigen, een diëtiste en een kinderarts. Met hen heb ik gekeken hoe we een koek kunnen maken die gezond is en waar iederéén gelukkig van wordt."

In de toekomst komen er nog nieuwe smaken bij. En die zullen net als de eerste varianten goedgekeurd moeten worden door het testpanel, bestaande uit Eveliens' kinderen Wout en Lila.