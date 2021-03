"Een vierde van onze woning moesten we afbreken": waarom scheuren en barsten honderden huizen in Vlaanderen?

Daarnaast is Vlaanderen de meest verharde regio van Europa. Elke dag verdwijnt 6 hectare onder beton. Dat zijn maar liefst 12 voetbalvelden per dag. "Op dit ogenblik is ongeveer 16 procent van het Vlaamse oppervlak verhard. In de jaren 70 was dat 5 procent. En dat op 40 jaar tijd. Dat is enorm", zegt Willems. "Die verharding leidt ertoe dat regenwater niet meer in de bodem kan dringen. Dat is een probleem, want de lage grondwaterstand wordt niet aangevuld en dus blijft onze bodem kurkdroog."