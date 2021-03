Fotografe mag terug aan het werk, maar "een baby blijft niet pasgeboren"

Vandaag mag fotografe Erika Van Haperen uit Wijnegem terug aan het werk. Zij is gespecialiseerd in het fotograferen van zwangere vrouwen en pasgeboren baby's. Vorige week ondertekende ze nog een open brief van een aantal beroepsfotografen die een versoepeling wilden. Nu die er gekomen is, en ze weer binnen in een studio mag fotograferen, is Erika heel blij, vertelde ze bij Radio 2 Antwerpen. Maar de baby's die tijdens de coronacrisis geboren zijn, zullen nu wat ouder zijn op de foto.