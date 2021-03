Stad Aalst stelt inwoners gerust: "Geboortehuis schrijver Louis Paul Boon gaat niet tegen de vlakte" 

Louis Paul Boon uit Aalst wordt beschouwd als één van de allergrootste Vlaamse schrijvers ooit. Hij is onder meer bekend als auteur van "Daens", "Kapellekesbaan", "Mieke Maaikes obscene jeugd" en "Mijn kleine oorlog". Boon schreef hyperrealistische en soms gewaagde romans waarin hij onder meer ook de sociale ongelijkheid blootlegde. Hij gooide er, ook internationaal, hoge ogen mee. Er is een hardnekkig gerucht dat Boon ooit op de shortlist stond om de Nobelprijs literatuur te winnen. Zo ver is het nooit gekomen. Boon was naast gerenommeerd schrijver ook een trotse Aalstenaar, geboren en getogen in de stad. Het verbaast dan ook niet dat het nieuws over een mogelijke sloop van zijn geboortehuis voor de nodige commotie zorgde.

