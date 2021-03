Gratis menstruatiemateriaal in negen secundaire scholen in regio Leuven

De scholen die deelnemen aan het project zijn: GO! De Ring, GO! Redingenhof, GO! School De Nova, St. Pieterscollege en de Wijnpers in Leuven, GO! Woudlucht in Heverlee, GO! Atheneum Tienen en GO! Tintelstroom Tienen en GO! D’Hek in Landen. Ook andere scholen, zelfs uit het basisonderwijs, kunnen gratis aan het project deelnemen.