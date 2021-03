"Lam Gods" verhuisd naar nieuwe stek, Vlaamse overheid en privé betalen 2 miljoen voor laatste fase restauratie

Het Lam Gods verplaatsen gebeurt niet zo vaak, stipt kanunnik Ludo Collin aan: "Sinds 1432 hangt het in de Vijdkapel, waarvoor het gemaakt werd (de opdrachtgever was edelman Joos Vijd, red.) In 1986 verhuisde het naar de Villakapel om veiligheidsredenen en nu na 30 jaar naar de Sacramentskapel. Het is een historisch moment, ja, hoewel de historische momenten zich opstapelen. Sinds de restauratie begonnen is in 2012 vallen we van de ene verbazing in de andere."