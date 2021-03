IJsjesverkoper Jo uit Deerlijk mag weer op stap

Jo Vuylsteke deed graag een persstop op het industrieterrein van zijn gemeente en liet zich daar fotograferen met zijn verleidelijke waar in de hand. Hij is blij dat er eindelijk duidelijkheid is, want het was een absurde situatie. Dat gaf de bevoegde minister David Clarinval (MR) ook toe aan persagentschap Belga. Tot gisteren moesten de ijskarren nog op een vaste plaats verkopen, waardoor het risico op het verspreiden van het coronavirus net groter werd. Nu mogen ze opnieuw rijden.

"Laat ons nu maar hopen dat ze het verstand hebben om ons te laten rijden", zegt Jo Vuylsteke en dan is het al tijd voor een kwinkslag: "want je kan nu twee keer zo lang genieten van je ijsje dan in de zomer. Het is zoveel kouder nu." Jo Vuylsteke en ook zijn klanten zijn tevreden, of zoals één van hen samenvat: "Het heeft een tijdje geduurd, maar nu zijn we blij dat we weer kunnen genieten van een lekker ijsje in het zonnetje!"