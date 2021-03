BlitZ-zanger Pieterjan getuigt: "Ook ik kreeg ooit klappen omdat ik jongen kuste in de straat"  

"Heel veel mensen bij ons denken dat homo's algemeen aanvaard worden, maar dat is jammer genoeg niet altijd zo", zegt Pieterjan. "Veel mensen zeggen dat een internationale dag tegen homofobie op 17 mei of een gay pride eigenlijk niet meer nodig is. Hun argument is dat er ook geen speciale dag is voor hetero's. Maar wat er in Beveren gebeurd is afgelopen zaterdag, bewijst nog maar eens dat het wel degelijk nodig is om zo'n internationale dag tegen homofobie te organiseren."