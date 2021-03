Internationale Vrouwendag: Zo werd er vandaag actie gevoerd bij ons en in de wereld 

Ondanks de pandemie kwamen in verschillende landen toch enkele duizenden mensen op straat, dat was onder meer het geval in Algerije, in de hoofdstad Algiers, maar ook in de Filipijnen, waar vrouwen slaags raakten met de politie.

In Chili klaagden kunstenaars het geweld aan tegen vrouwen in openbare plaatsen, ook in Mexico kwamen mensen de straat op om het geweld tegen vrouwen aan te kaarten. Actievoerders onthulden er een gedenkteken voor de duizenden vrouwen die elk jaar vermoord worden.



Ook in Pakistan werden in verschillende steden acties gehouden om een einde te vragen aan het geweld tegen vrouwen.

