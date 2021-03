Kapster aan huis blij met heropstart: "Ik miste het sociaal contact met mijn klanten heel erg"

Joyce Vossen was net voor de eerste lockdown in maart vorig jaar als zelfstandige kapster begonnen. Daarvoor had ze 20 jaar in een kapsalon gewerkt. Toen ze noodgedwongen thuis zat tijdens de coronacrisis miste ze vooral het sociaal contact met haar klanten. "De eerste lockdown heeft maar twee maanden geduurd en toen dachten we dat het ergste achter de rug was. De tweede lockdown was voor mij zwaarder. Toen waren de kindjes naar school en had ik minder te doen. Ik miste het sociaal contact met mijn klanten heel erg."