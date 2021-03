Karel de Grote Hogeschool wil dat studenten elkaar leren kennen door brieven te schrijven

De Karel de Grote Hogeschool schakelt de hulp in van Sociaal Incapabele Michiel om studenten elkaar te leren kennen. Door de coronacrisis volgen hogeschoolstudenten hun lessen van thuis uit en hebben ze bijna geen sociale contacten met medestudenten. Met een nieuwe actie probeert KdG daar verandering in te brengen. Studenten kunnen zich opgeven om pennenvrienden te worden met een medestudent die ze naar alle waarschijnlijkheid niet kennen.

Evi Wouters van KdG zegt dat de actie een lichtpunt kan zijn voor de studenten: "Het is een raar jaar. Iedereen zit thuis en leert geen nieuwe mensen kennen op school. Met deze actie willen we de kans bieden aan studenten om elkaar toch te ontdekken. We proberen studenten een mentale opkikker te bezorgen, wat in deze vreemde tijden belangrijk is."