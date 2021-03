Komeet Catalina doet veronderstellen dat kometen koolstof geleverd hebben aan rotsachtige planeten, zoals de aarde

De komeet verscheen in de buurt van 'Het Steelpannetje' in het sterrenbeeld van de Grote Beer en een van de vele astronomische observatoria die hem in hun vizier namen, was het Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA), een telescoop van de NASA in een vliegtuig. Met behulp van een van zijn unieke infraroodinstrumenten was SOFIA in staat een welbekende vingerafdruk in de stoffige gloed van de staart van de komeet te ontwaren: koolstof.



Die ontdekking helpt nu meer over onze eigen oorsprong te verklaren. Koolstof is immers een onontbeerlijk element voor leven zoals wij dat kennen en het wordt meer en meer duidelijk dat kometen zoals Catalina een essentiële bron van koolstof kunnen geweest voor rotsachtige planeten zoals de aarde en Mars tijdens de vroege vorming van ons zonnestelsel.

"Koolstof is de sleutel tot kennis over de oorsprong van het leven", zei Charles 'Chick' Woodward. "We zijn er nog altijd niet zeker van dat de aarde op zich voldoende koolstof heeft kunnen vasthouden tijdens haar ontstaan, en dus zouden koolstofrijke kometen een belangrijke bron kunnen geweest zijn van dit essentiële element, dat geleid heeft tot leven zoals we dat kennen." Woodward is astrofysicus en professor aan de University of Minnesota Twin Cities en de hoofdauteur van de studie over de waarnemingen van SOFIA.