Komt er een Jozephina Pipeleersstraat in Diepenbeek?

Finneke is erg gekend in Diepenbeek. Het aantal borelingen dat ze ter wereld bracht is dan ook niet te tellen, zegt Hannelore: “Zo’n 6.000 zijn het er geweest. En dat in een tijd waarin het allemaal veel moeilijker werken was. Ze reed meestal met de fiets naar mensen thuis, en toen ze wat langer bezig was kocht ze een brommertje. In die tijd was er ook nog geen telefoon bij de meeste gezinnen dus je kon niet meteen hulp inroepen.”

De procedure om een echte straatnaam naar haar te vernoemen is niet eenvoudig, en voorlopig is het nog niet zover. Maar er is misschien toch hoop, want huidig burgemeester Rik Kriekels (N-VA) is zelf geboren met de deskundige hulp van Jozephina Pipeleers. Misschien helpt dat als er knopen moeten worden doorgehakt.