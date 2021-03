Expo van LEGO in Maasmechelen: 60 modellen met miljoenen gekleurde steentjes 

Het gaat om 60 legowerken naar een ontwerp van stemmenimitator en humorist Dirk Denoyelle. Hij is een van de weinige mensen met een professioneel LEGO certificaat in de wereld. De bouwwerken zijn onderverdeeld in thema's gaande van portretten van filmsterren, tot parodieën op bekende kunstwerken, muziek, natuur, architectuur en nog veel meer. Afhankelijk van de coronamaatregelen, kan wie zelf aan de slag wil met de bouwsteentjes, bijvoorbeeld zelf een dino bouwen in de galerij “natuur”. Speciaal voor de allerkleinsten is er ook een "Zoek de dino" speurtocht doorheen het tentoonstellingsparcours.