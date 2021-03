Liveblog: Ziekenhuisopnames zijn voor het eerst weer gedaald, besmettingen stabiliseren

Winkels in Nederland moeten weer volledig open kunnen, dat is de eis van de sectororganisatie INretail. De organisatie wil dat juridisch afdwingen en heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse overheid. Vandaag komt de zaak voor in kort geding.

Niet-essentiële winkels moeten al een tijd de deuren gesloten houden door de coronapandemie. Daartegen is veel protest van winkeliers zelf. Vorige week waren er her en der protestacties waarbij winkels toch even opengingen. Sinds vorige week woensdag is het mogelijk om op afspraak te winkelen, maar dat is volgens INretail niet voldoende. "Een druppel op een hete plaat", zegt de organisatie, die zo'n 15.000 winkels vertegenwoordigt..

Het is nog niet bekend of er vandaag al een uitspraak zal volgen. Ook andere sectoren in Nederland, zoals de horecan willen naar de rechter om een heropening af te dwingen.