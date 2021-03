Man dood aangetroffen in park in Beveren na vermoedelijk geval van gaybashing

Afgelopen weekend werd een man dood aangetroffen in een buurtparkje in Beveren. De man zou het slachtoffer geworden zijn van gaybashing, zo werd aan onze redactie bevestigd uit goede bron. Het slachtoffer werd via een datingapp voor homoseksuelen benaderd, en in de val gelokt. Nietsvermoedend trok hij naar de plaats van afspraak, waar hij werd opgewacht door een drietal jonge daders en zwaar werd toegetakeld.

Eén van de daders is reeds opgepakt, maar de twee anderen zijn nog voortvluchtig. Het parket wil voorlopig niet meer informatie kwijt over het dodelijk incident.