Mobiele tuinen fleuren tijdelijk speelplaatsen op in Hasseltse scholen: "Vergroenen en ontharden"

"We hebben voor een aantal scholen die dat wilden, een subsidieanvraag ingediend bij Vlaanderen, om delen van de speelplaatsen te ontharden en te vergroenen", zegt schepen voor natuur Joost Venken. "Er was heel veel enthousiasme bij directies en ondertussen ook leerlingen, leerkrachten en ouders. Het gaat wel nog een poosje duren voor we dat in praktijk kunnen omzetten, en daarom willen we nu tijdelijk ook al een oplossing bieden door grote plantenbakken, de mobiele ecosystemen, op die plekken te gaan plaatsen. En zo kan iedereen al genieten van het groen op de speelplaats."